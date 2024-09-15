Sarıyer açıklarında sürüklenen balıkçı teknesi kurtarıldı
Sarıyer açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan balıkçı teknesi kurtarıldı.
Haber Merkezi
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Sarıyer açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan balıkçı teknesi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Türkeli (Rumeli) Feneri açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 7 metre boyundaki balıkçı teknesi, KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Türkeli Balıkçı Barınağı’na emniyetle yanaştırıldı.”