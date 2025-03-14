Sarıyer eski Belediye Başkanı Genç’in de aralarında bulunduğu 34 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlamak ve bir şirket aracılığıyla örgütü fonlamak suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Sarıyer'in eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de aralarında bulunduğu 34 şüpheli sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, örgütün finansmanını sağlamak amacıyla bir "ihtiyaç komitesi" (İKOM) kurulduğu ve bu mekanizma üzerinden örgüte fon aktarıldığı tespit edilmişti.

Gözaltındaki şüpheliler dört gün boyunca ifade verdi

DHKP/C'ye finansal destek sağlama suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 38 kişiden 33'ü, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Samsun, İzmir ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarla yakalanmıştı. Evinde bulunamayan ve şehir dışında olduğu belirlenen Şükrü Genç ise bir gün sonra emniyete gelerek teslim olmuştu.

Önce hastaneye, sonra adliyeye

Gözaltındaki 34 zanlının emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bu sabah erken saatlerde sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Aralarında CHP’li eski belediye başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu şüpheliler, kontrollerin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne götürülecek.