Sarıyer'de çöken yolda ekiplerin çalışması sürüyor

​​​​​​​Maslak'ta, dün gece saatlerinde Eski Büyükdere Caddesi yan yolda, bir inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu yaşanan çökme nedeniyle alınan güvenlik önlemleri sürüyor.

İki şeridi çöken yoldaki çukurun etrafı kapatılıp bölgeye uyarı levhaları yerleştirilirken söz konusu yolu kullanmak isteyen araçlar da Büyükdere Caddesi'ne yönlendiriliyor.

İş makineleriyle çukurdaki beton parçalarını kamyonlara yükleyen ekipler, bir taraftan da alana kum döküyor.

İBB'den açıklama: Gaz akışı normale döndüğü

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, Sarıyer Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi'nde, dün saat 02.44’te, bir inşaat alanının istinat duvarının çökmesi sonucu caddenin iki şeridinde göçük meydana geldiği hatırlatıldı.

Park halindeki bir aracın inşaat alanına düştüğü belirtilen açıklamada, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, İGDAŞ ekiplerinin zarar gören çelik doğal gaz hattına ivedilikle müdahale ederek gaz akışını kestiği, ekiplerin aralıksız süren çalışmalarıyla kademeli sağlanan gaz akışının gece saat 02.00 itibarıyla normale döndüğü bildirildi.

İSKİ'nin 300 milimetre çapındaki temiz su hattındaki arızanın giderildiği, su kesintisi yaşanan 3 mahalleye kademeli olarak su verilmeye başlandığı belirtilen açıklamada, saat 08.45'ten itibaren bölgedeki kesintilerin tamamının sona erdiği vurgulandı.

Açıklamada, İBB Yol Bakım, İGDAŞ, İSKİ, BEDAŞ, Türk Telekom, İtfaiye, AKOM, Fen İşleri, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi ekiplerinin katılımıyla kapsamlı müdahale ve takip işlemlerinin yürütülmeye devam ettiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bölgeye toplam 394 personel ve 284 araç sevk edilirken, istinat duvarlarındaki risk teknik cihazlarla izlenerek, alan aydınlatmaları, güvenlik önlemleri ve altyapı kontrolü sürüyor. Toprak kaymasının devam ettiği noktalarda dolgu ve istikrar sağlama çalışmaları kapsamında bugüne kadar toplam 503 kamyon hafriyat alana döküldü. Yol yapım çalışmaları hızla devam ediyor. İBB, Emniyet ve ilçe belediyesi birimleriyle birlikte süreci titizlikle takip etmeye devam ediyor."