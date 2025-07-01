Sarıyer'de denizde kaybolan 18 yaşındaki Enes Açıkça’nın cansız bedeni bulundu
İstanbul Sarıyer’de Kısırkaya Plajı’nda 29 Haziran Pazar sabahı denize girdikten sonra kaybolan 18 yaşındaki Enes Açıkça’nın cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, Açıkça’nın cesedinin sabah saat 05.47’de olay yerinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Kilyos sahilinde bulunduğu bildirildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Sarıyer'deki Kısırkaya’da kaybolan iki gençten biri olan Enes Açıkça’nın cenazesi Kilyos açıklarında bulundu.
Olay günü denize birlikte giren 22 yaşındaki Sedat Yağız’ı arama çalışmaları ise Sahil Güvenlik, Jandarma ve AFAD koordinasyonunda devam ediyor.
İki arkadaş sabahın erken saatlerinde yüzmek için plaja gelmiş, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolmuşlardı.
Olayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.