Sarıyer'de lüks siteye gece yarısı silahlı ve bombalı saldırı! 5 kişi yakalandı

Sarıyer’in Ferahevler Mahallesi'nde yer alan bir sitenin önünde gerçekleşen silahlı saldırı ve el bombası eylemiyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayların, site sakinlerinden haraç talep edilmesiyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

İlk saldırı 14 Mart'ta

İlk saldırı 14 Mart'ta gerçekleşti. Yeniköy Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’nde park halindeki D.S.’ye ait otomobile motosikletle gelen şüphelilerce ateş açıldı. Araca üç kurşun isabet ettiği belirlenirken, araç sahibi D.S.'nin olayla ilgili ifadesinde kimseyle bir husumeti olmadığını söylediği öğrenildi.

İkinci olay ise 10 Nisan sabahı saat 03.45 sıralarında meydana geldi. Aynı siteye motosikletle gelen kasklı iki kişi, çevrede bir süre dolaştıktan sonra bahçeye el bombası attı. Patlamayla birlikte çevredeki villaların camları kırıldı, can kaybı yaşanmadı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliğini belirledi. İlk etapta F.Ç. (23) ve R.A. (20) gözaltına alındı. Bombayı attığı tespit edilen B.D. (22), olaydan saatler sonra Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı. Olayda kullanılan motosikleti sürdüğü belirlenen Ö.Ö. (20), Beylikdüzü’ndeki evinde gözaltına alınırken, motosikleti şüphelilere 16 bin lira karşılığında kiralayan O.E. (25) de ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan beş şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülüyor.