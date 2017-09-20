Sarıyer'de park halindeki 5 araç yandı

20 Eylül 2017

Sarıyer Ayazağa'da bir giyim firmasının otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle otobüste çıkan yangın sonucu 5 araç yandı. Alevler, 2 otobüs ile 2 midibüse daha sıçradı.

Yangında iki otobüs, bir minibüs ve bir otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA