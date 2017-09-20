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Sarıyer'de park halindeki 5 araç yandı

İstanbul Sarıyer Ayazağa'da bir giyim firmasının otoparkında otobüste çıkan yangın diğer araçlara da sıçradı.

Sarıyer'de park halindeki 5 araç yandı
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Sarıyer Ayazağa'da bir giyim firmasının otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle otobüste çıkan yangın sonucu 5 araç yandı. Alevler, 2 otobüs ile 2 midibüse daha sıçradı. 

Yangında iki otobüs, bir minibüs ve bir otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. 

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

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