Şarkıcı Edis havaalanında gözaltına alındı, Edis gözaltına mı alındı? Edis neden gözaltına alındı? Son dakika Edis

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında şarkıcı Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu ve oyuncu İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı. Aynı dosyada şarkıcı Edis Görgülü hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Edis'in ifade vermek üzere çağrıldığı, ancak o sırada yurt dışında bulunduğu öğrenilmişti.

Tatil amacıyla yurt dışında olduğunu ve Türkiye'ye döneceğini belirten Görgülü, yaklaşık bir haftanın ardından bugün yurda giriş yaptı. Görgülü'nün havalimanında gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında söz konusu isimler hakkında “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” ile “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak” suçlamaları yöneltiliyor.