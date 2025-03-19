Şarkıcı Ercan Saatçi gözaltına alındı mı? Ercan Saatçi neden gözaltına alındı? İBB operasyonundan detaylar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'terör ve örgütlü suçlarla' ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında bugün operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında 100'den fazla kişi için gözaltı kararı verilirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da gözaltına alındı.

Ercan Saatçi gözaltına alındı mı?

Soruşturma kapsamında şarkıcı Ercan Saatçi de gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlara hangi suçların isnat edildiği henüz bilinmiyor.

İleriki saatlerde Ercan Saatçi'ye isnat edilen suçlamanın belli olması bekleniyor.