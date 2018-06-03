Şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı

03 Haziran 2018

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesince, "resmi evrakta sahtecilik" suçlamasıyla aranan şarkıcı Haluk Levent'in, Çankaya ilçesinde bir otele kayıt yaptırdığı tespit edildi.

Otelde polis ekiplerince gözaltına alınan Levent'in emniyetteki işlemlerinin ardından savcının karşısına çıkarıldığı ve daha sonrasında serbest bırakıldığı öğrenildi.

Haluk Levent, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar eski günler yok artık. Artık sosyal medya var. Artık tutuklandı vs yok. 12 yıl önce bir evrakta benim imzam var mı yok mu diye soruldu. 12 yıl önce! Yok dedim çıktım. Savcı ile işim 2.5 dakika sürdü.. Hiç bir sorunum yok.." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA