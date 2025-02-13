Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın hakaret davasında karar açıklandı!

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın hakaret davasında karar, bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada açıklandı. Mahkeme, sanık İlyas Yalçıntaş'ı 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 bin 750 lira adli para cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

"Sanatçı örnek olmalı"

Duruşmada müşteki avukatı "Sanık İlyas Yalçıntaş'ın tanınmış bir kişi olması nedeniyle topluma örnek olması gerekir. Bu olay sadece hakaret dosyası değildir, kadına karşı şiddetin toplumda geldiği noktayı göstermektedir. Cezalandırılmasını talep ederiz" derken; sanatçının avukatı "Müvekkil ağır tahrik altında kalmıştır, manevi buhran sonucunda başka bir çaresi kalmadan söz konusu mesajları atmıştır. Beraatını talep ederiz" ifadelerini" kullandı.