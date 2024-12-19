Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın kadına hakaret davasında son gelişme

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle kadına hakaret' suçunu işlediği iddiasıyla açılan davanın İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına sanık Yalçıntaş ve tarafların avukatları katıldı.

Şarkıcının tutuklu yargılanması talep edildi

Yalçıntaş savunmasında, müşteki M.H'nin şikayetlerine rağmen kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini belirtti ve "Beni bu nedenlerle çok fazla tahrik etti. Ben de bu tahriklerine dayanamayarak söz konusu mesajları attım, kabul ediyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim" dedi.

Müşteki avukatı Ali Kemal Atçeken ise sanığın savunmasını kabul etmediklerini, müvekkilinin bu olay nedeniyle sınır dışı edildiğini ve eğitim hayatının sona erdiğini belirtti. Atçeken, İran'daki müvekkiline karşı Yalçıntaş'ın tehditlerinin hala devam ettiğini ifade etti ve sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti.

Duruşma ertelendi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçtan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre verilmesine hükmedip duruşmayı erteledi.