İrem Derici neden gözaltına alındı? İrem Derici gözaltına mı alındı? İrem Derici'ye ne oldu? İrem Derici'yi neden gözaltına aldılar? İrem Derici soruşturma

Şarkıcı İrem Derici gözaltına alındı
Ünlü şarkıcı İrem Derici, “uyuşturucu madde kullanımını özendirmek” suçlamasıyla Şişli’deki evinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 38 yaşındaki sanatçı emniyete götürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlar üzerine İrem Derici hakkında “uyuşturucu madde kullanımını özendirme” suçlamasıyla soruşturma başlattı.
Soruşturma çerçevesinde harekete geçen jandarma ekipleri, sabah saatlerinde sanatçının Şişli’deki evine operasyon düzenledi.
Ünlü sanatçı, evinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: HABER MERKEZİ