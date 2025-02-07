Şarkıcı Kahtalı Mıçe sevenlerinden dua istedi

6 Şubat depremlerinde 25'ten fazla akrabasını kaybeden ve 'Kahtalı Mıçe' olarak tanınan şarkıcı Mustafa Aslan, hasta yatağından depremin yıldönümüde bir mesaj paylaştı.

Sevenlerinden dua isteyen şarkıcı şu ifadeleri kullandı: "Kaybettiğimiz insanları, dostları rahmetle anıyoruz. Birlik ve beraberlik ile 11 şehrimizi yeniden kuracağız. Zaman alır ama inanırsak yaparız. Kahtalı Mıçe; Hastanede tedavideyim. Dualarınızı eksik etmeyiniz var olunuz"

72 yaşındaki ünlü şarkıcı, geçtiğimiz yıl gırtlak kanserine yakalandığına dair çıkan iddiaları "Evet, biraz rahatsızım ama gırtlak kanseri değilim. İki tane kitle var ince bağırsağımın üstünde. Onun tedavisini ve kemoterapisini görüyorum. Gayet iyim. Tedavi gördüğüm için biraz hırpalandım bu da normal" diyerek yanıtlamıştı.