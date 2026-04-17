Şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti

Adını ilk kez Popstar yarışması ile duyuran, son dönemde ise 'Benden Sonra' adlı duygusal şarkısıyla dikkat çeken şarkıcı Rıza Tamer, 42 yaşında hayata veda etti.

Bodrum'da yaşayan ve gece aniden rahatsızlanan Tamer'in apar topar hastaneye götürüldüğü ve beynine oksijen gitmediği tespit edilirken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Şarkıcının basın danışmanı büyük üzüntü ve şok yaşadıklarını belirterek "10 dakika önce vefat haberini aldım, şoktayım" dedi.

Aslen Kahramanmaraşlı olan Tamer, 2004'te Popstar yarışamsına katılmış ve ikinci olmuştu.