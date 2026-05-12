Şarkıcı Yusuf Güney ev hapsi şartıyla tahliye edildi

Yusuf Güney hakkında, katıldığı bir dijital platform yayınında Ayahuska Çayı’na ilişkin özendirici ifadeler kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, Ayahuska Çayı içerisinde bulunan DMT maddesinin yasaklı maddeler arasında yer aldığı tespit edildi.

9 Nisan’da tutuklanmıştı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Yusuf Güney, 9 Nisan’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahkeme, Güney’in ev hapsi şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesine karar verdi.

Ünlülere yönelik soruşturma sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 8 Ekim 2025’ten bu yana kamuoyunun tanıdığı isimlere yönelik çok sayıda operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında müzisyenler, menajerler ve iş insanlarından ifade alınırken, bazı isimlerden kan ve saç örneği talep edildi. Operasyonlarda tutuklanan isimler de oldu.