Şarkıcı Yusuf Güney'in uyuşturucu test sonucu belli oldu
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan şarkıcı Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan şüpheli Güney'le ilgili Adli Tıp Kurumunca (ATK) rapor hazırlandı.
Rapora göre, şarkıcı Yusuf Güney'in saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı.
Kan örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA