SATSO, 60 TIR yardım malzemesi topladı

Depremlerin ardından çalışmalara başlayan SATSO, ilk gün 4 TIR’dan oluşan battaniye, kışlık giysi, bot, çadır, uyku tulumu gibi yardım malzemelerini bölgeye yolladı.

Çalışmalarını sürdüren SATSO, AFAD ve kentteki STK'lerle koordineli olarak iş insanları ve bireylerin desteğiyle 25'i su olmak üzere 60 TIR yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştırdı.

Seyyar mutfak kurarak depremzedelere yemek veren SATSO koordinesinde bölgeye kuru bakliyat, dayanıklı gıda ürünleri, jeneratör, ısıtıcı ve su gönderimleri devam ediyor. SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, “İlk etapta ihtiyaç duyulacak malzemeleri biliyoruz, ilk gün battaniye, kalın elbise, bot, çadır, uyku tulumu vesaire bu tür malzemeleri yolladık. Daha doğru bir organizasyon için arkadaşlarımızı da bölgeye yolladık. 10 ilde de arkadaşlarımız, ekiplerimiz var” diye konuştu.

Bölgeden gelen talepler doğrultusunda yardımların organize şekilde devam ettiğini aktaran Altuğ, “4 ilde seyyar mutfak kurduk. Seyyar mutfaklarda sıcak aş vermeye başladık bölge halkına. Devamlı koordineli bir şekilde ne ihtiyaç varsa yollamaya gayret ediyoruz” dedi.

Altuğ, yardımların uzun süre devam ettirilmesi çağrısında bulundu.