Savan Günay kimdir, kaç yaşındaydı? Doktor Savan Günay neden öldü, hastalığı var mıydı?

Dr. Mustafa Savan Günay Eskişehir’in Tepebaşı ilçesindeki evinde ölü bulundu. Günay'ın ölüm nedeni henüz belli olmazken sosyal medyada geniş yankı buldu. Ölüm haberinin gelişi ile birlikte "Savan Günay kimdir", Doktor Savan Günay neden öldü" soruları art arda gelmeye başladı.

Savan Günay kimdir?

1967 Ankara doğumlu Dr. Mustafa Savan Günay, tıp eğitimini 1990 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. 1998'de çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olan Günay, kamu hastanelerindeki uzun soluklu görevinin ardından 2006'da özel sektöre adım attı.

Dr. Günay'ın kamuoyunun dikkatini çeken çalışmaları ise özellikle son 20 yıldır odaklandığı kanser nedenleri ve alternatif tedavi yöntemleri üzerine oldu. Bu alandaki bulgularını hem sosyal medya platformları hem de çeşitli konferanslar aracılığıyla geniş kitlelere ulaştıran Günay, geçtiğimiz dönemde yaptığı "Kanserin çözümünü yüzde 75 oranında buldum" açıklamasıyla büyük yankı uyandırdı. Doktor, bu iddiasıyla birlikte bitkisel bir formül geliştirdiğini de duyurmuştu. Dr. Günay'ın bu açıklamaları, kanser tedavisi alanında yeni bir tartışma başlatmış durumda.