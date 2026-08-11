Savaş Rusya’nın enerji kalbine sıçradı: 13 ölü, dev rafineri vuruldu

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Ukrayna’nın Rusya’nın iç kesimlerindeki Nizhnekamsk kentine düzenlediği İHA saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti. Saldırının hedeflerinden biri Rusya’nın önemli enerji tesislerinden TANECO rafinerisi olurken tesiste yangın çıktığı bildirildi.

TANECO rafinerisi hedef alındı

Rusya’ya bağlı Tataristan’ın Nizhnekamsk kentinde düzenlenen İHA saldırısı hem sivil bölgeleri hem de önemli enerji altyapısını etkiledi. Yerel yetkililere göre saldırıda aralarında bir çocuğun da bulunduğu 13 kişi yaşamını yitirirken onlarca kişi yaralandı.

Ukrayna ordusu, Tatneft’e ait TANECO petrol rafinerisini hedef aldığını ve tesiste yangın çıktığını açıkladı. Nizhnekamsk, Moskova’nın yaklaşık 800 kilometre doğusunda bulunuyor.

TANECO, Rusya’nın büyük petrol işleme tesisleri arasında yer alıyor. Tesis 2024 yılında yaklaşık 17 milyon ton ham petrol işlerken 2,7 milyon ton benzin ve 8,5 milyon ton motorin üretti.

Rusya’nın enerji altyapısına baskı artıyor

Ukrayna son aylarda Rusya’nın petrol rafinerilerine yönelik uzun menzilli saldırılarını artırdı. TANECO tesisi haziran ayında da bir saldırının hedefi olmuştu.

Rafinerilere yönelik saldırılar Rusya’nın akaryakıt üretimini ve iç piyasadaki arzı baskılarken Moskova dönem dönem yurt dışından yakıt tedarik etmek zorunda kaldı.

Nizhnekamsk saldırısı, savaşın cephe hattından yüzlerce kilometre uzaktaki enerji ve sanayi merkezlerine taşınabildiğini bir kez daha gösterdi. Rus enerji altyapısına yönelik saldırıların sürmesi halinde petrol ürünleri arzı ve bölgesel enerji dengeleri üzerindeki baskı da yakından izlenecek.