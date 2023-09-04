Savaş uçağının parçası otoparka düştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), F-4 savaş uçağının bir parçasının Ankara semalarında uçuşu sırasında TPAO'ya ait açık otoparka düştüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 savaş uçağının bir parçası Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düşmüştür" dendi.

Uçağın emniyetli şekilde Eskişehir meydana indiği belirtilen açıklamada "Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı teknik inceleme devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.