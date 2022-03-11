“Savaşın sadece iki ulus değil tüm dünya için bedeli olacak”

Maruf BUZCUGİL

Çekya Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, Türkiye ve Çekya şirketlerinin bir çok alanda işbirliği fırsatları olduğunu belirterek iki ülkenin savunma sanayi devlerinin 3. ülkelere ortak açılmayı düşündükleri bilgisini verdi. Büyükelçi Vacek, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizle ilgili olarak da sadece iki ülkeyi değil herkesi etkileyeceği yorumunda bulundu. Vacek, DÜNYA’nın sorularını yanıtladı:

● Türkiye ve Çek Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin daha üst düzeye çıkması için neler yapılması gerekir?

Çekya-Türkiye ticareti mükemmel bir yolda ekonomilerimizden daha hızlı büyüyor. 2021 yılının ilk 11 ayında karşılıklı ticaret 4,4 milyar dolara ulaştı. 2020'de, Türkiye'ye yapılan Çek ihracatında %21'den fazla eşi görülmemiş bir büyüme kaydettik, bu da COVID kaynaklı üretim ve ticaret daralmasında olumlu bir durum. 2021'de Türkiye'nin Çekya'ya ihracatının daha da hızlı büyüdüğünü gördük. Yılın 11 ayında %33'ten daha fazla. Ancak, her iki ülkenin otomotiv ve diğer makine üretimleri, ihracatlarında ağır basmaktadır ve bu nedenle o sektörleri etkileyen dış etmenlere açık olmakla birlikte, diğer sektörler büyük bir potansiyel sunmaktadır.

● Gümrük Birliği konusunda ne düşünüyorsunuz?

AB-Türkiye Gümrük Birliği çerçevesinden hem yararlanıyoruz hem de bu çerçeveye saygı duyuyoruz. Ama aynı zamanda modernizasyon ihtiyacını da görüyoruz. Çekya'nın kritik bir kara geçiş ülkesi olarak oynadığı rolün farkındayım. Vize zorunluluğunun karşılıklı ticareti etkilediğini ve Türk iş adamlarının bundan memnun olmadığını biliyoruz. Firmalar, işletmeler için vize işlemlerimizde mümkün olduğunca esnek olmaya çalışıyoruz.

Daha da güncel olarak, Türkiye ekonomisindeki son çalkantılı gelişmeler, özellikle de yükselen enfl asyon, TL'nin dramatik değer kaybı ve faiz oranları ile ilgili gelişmeleri ciddi şekilde takip ediyoruz; yabancı yatırımcılar da dahil olmak üzere herkesi büyük ölçüde etkileyen ve birçoğu Türkiye'deki gelecekteki faaliyetleri hakkında endişe duyan firmalar gibi biz de doğrusu kaygı duyuyoruz.

● Çek ve Türk şirketleri için her iki ülkede veya üçüncü ülkelerde ortak yatırım yapma potansiyelleri var mı?

Türkiye’de enerji sektörü başta olmak üzere 3 milyar Euro’dan fazla Çek yatırımından memnunuz. Türkiye’de yatırım demek Çek firmalar için hiç bitmeyecek bir başarı ve kâr arayışı demektir. Enerji alanında büyük ortak yatırım örnekleri var. CEZ Group ve Akkök Holding bir ortak girişim kurdu ve hem üretim (Akenerji aracılığıyla), dağıtım (Sedaş aracılığıyla) hem de satış (Sepaş aracılığıyla) alanlarında faaliyet gösteriyor. Ulaşımda Çek PPF Grubu'nun kardeş şirketi Skoda Transportation, Sabancı Holding ile birlikte Türkiye'nin en büyük otobüs üreticisi Temsa'yı devraldı.

Çekya'daki Türk yatırımları düşük bir seviyede. Ancak Türk yatırımcıların ilgisini görüyoruz ve daha fazlasını çekmek istiyoruz. İnşaat, hafif sanayi veya sağlık sektörlerindeki bazı şirketlerimizin Afrika’da ortaklaşa bir şeyler yapmakla ilgilenebileceğini biliyoruz. Ayrıca iki ülkenin büyük savunma sanayi aktörleri de ortaklaşa üçüncü pazarlara açılmayı hedefliyor.

“Dijitalleşme hem sınav hem fırsat”

● Çek Cumhuriyeti’ni ikiz dönüşüm (dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm) sürecinin neresinde konumlandırırsınız?

Dijitalleşme, her iki ülke için de hem bir sınav hem de bir fırsat. Çekya'nın üzerine inşa edeceği bir şey var. Avrupa Komisyonu (Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi) verilerine göre, Çekya AB'de Yapay Zeka (YZ) kullanan işletmelerde en yüksek paya sahiptir (%40, AB ortalaması %25) ve Dünya Robot Federasyonu'na göre Çekya endüstriyel robotlarda 15. en büyük pazar konumundadır.

Çekler seçimlerini başkalarına empoze etmese de, nükleer enerjinin önümüzdeki on yıllar boyunca kendileri için vazgeçilmez olmaya devam ettiğine inanıyor ve başkalarının bakış açılarının enerji seçimlerini çarpıtmasını da görmek istemiyorlar… Bizim için nükleer yeşil bir enerji kaynağıdır, karbon nötrdür ve bu görüş, başkalarının durumuna göre rüzgar, güneş veya su hakkındaki görüşleri ile aynı meşruiyete sahiptir. AB içinde bu yaklaşımı destekliyoruz - tartışma kolay değil ama Yeşil Anlaşma'nın herkesin desteğini almasını ve başarılı olmasını sağlamamız gerekiyorsa, sonunda herkes için kabul edilebilir çözümler üzerinde anlaşmalıyız…

● Çekya akıllı şehirler konusunda hangi noktaya geldi?

Akıllı Şehirler ileriye dönük ve hızlı gelişen bir kentsel gelişim ve ilerleme kavramıdır. Kentsel planlama, geliştirme ve yönetiminin insanların ihtiyaçlarına dayandırılması gerekmektedir.

“Türkiye’den gelecek katma değeri yüksek yatırımları bekliyoruz”

● Türk girişimcilerinin Çek Cumhuriyeti’nde hangi sektörlerde yatırım yapabileceğini düşünüyorsunuz? Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına ve genel yatırımlara yönelik ülkenizin teşvik sisteminden bahseder misiniz?

Her alan için özel teşvikler bulunmaktadır. 10 yıla kadar kurumlar vergisi indirimi (şu anda % 19 olan), iş kurma hibesi (her bir iş başına 8000 Euro'ya kadar) veya eğitim ve yeniden eğitim hibeleri (eğitim maliyetlerinin% 50'sine kadar) veya nakit hibeler (sermaye yatırımında % 20'ye kadar) ile başlayan belirli teşvik türleri vardır. CzechInvest ayrıca yatırım ortamı konusunda danışmanlık, Ar-Ge merkezleri ile temasların kolaylaştırılması veya vize seminerlerinin düzenlenmesi dahil olmak üzere çok çeşitli hizmetler sunmaktadır. Onay süreci söz konusu olduğunda firmaların ortalama 7–10 ay arası beklemesi gerekiyor. Çekler diğer milletler ile kıyaslandığında bu konularda pek de hızlı sayılmazlar… Türkiye'den gelecek katma değeri yüksek tüm yatırımlar ile yakından ilgileniyoruz. Ve neden Çekya'ya yatırım yapmalısınız? Büyük uluslararası şirketlerin güçlü varlığı, Ar-Ge için güçlü bir akademik potansiyel, öngörülebilir iş ortamı, vasıfl ı işgücü, stratejik coğrafi konum gibi alanlar sıralanabilir.

Ukraynalılar, AB'ye veya NATO'ya katılıp katılmayacaklarına kendileri karar vermeli

● Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş halini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ukrayna, BM Sözleşmesi'nin 51. maddesinin lafzı ve ruhuna uygun olarak, kendini savunma ve bu amaçla her türlü yardımı alma hakkına sahiptir. Rusya, savaşı durdurmalı ve kuvvetlerini derhal geri çekmeli ve medeni dünyanın kurallarının onlarca yıl içindeki en korkunç ihlali olan hareketin bedelini ödemelidir.

● Savaşın bir an önce bitirilmesi için uluslararası kuruluşların çabaları ve yaptırımlarını yeterli buluyor musunuz? Bu konuda neler yapılabilir?

Ukrayna'ya tüm yasal yollarla direnmesi, dayanması ve Rus askeri işgalini reddetmesi için yardım etmek gerekiyor. Putin'in sadece Ukrayna'ya değil, aynı zamanda kendi ülkesine de yaptığı büyük maliyetleri fark etmesini sağlayacak her şeyi yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Mal varlıklarının dondurulması, Rus rejiminin üst yönetiminin tamamına uluslararası seyahat yasağı, Rusya'nın SWIFT de dahil olmak üzere uluslararası iletişim ve bankacılık ağlarının kesilmesi göz açıcı uyarılar olmalıdır. O zaman Rus halkı da yöneticilerinin kendilerini uçurumun kenarına, hatta muhtemelen bir nükleer savaşa sürüklediğini anlayacak. Evde desteğini kaybettiğini görmeli.

● Avrupa’nın ve ülkenizin enerjide arz güvenliğinde bir risk öngörüyor musunuz? Bunun aşılması için neler yapılmalı?

Savaşın sadece iki ulus için değil, hepimiz için çok büyük bedelleri olacak. Tüketimi kontrol etmek ve azaltmak, ihtiyacımız olan enerji ve hammadde akışını yeniden yönlendirmek, hükümetlerin önceliklerini ve bütçelerini yeniden değerlendirmeleri gibi dünün manşetlerinde yer alan hedefl er önemsiz bir lüks haline geliyor. Ancak Ukrayna'nın teslim olması ve bizim Ukrayna'yı feda etmemiz ile saldırganı yatıştırmamız hiçbir şekilde mümkün değildir. Ukrayna'nın savunmasında desteklenmesi gerekiyor, bunun için ne yapmalıyız, Putin'e hangi mesajları veriyoruz ve hangi adımları atıyoruz. Ve nihayetinde Ukraynalılar topraklarını nasıl ve ne zaman geri kazanabilecekleri, AB'ye veya NATO'ya katılıp katılmayacakları da dahil olmak üzere kendileri hakkında karar vereceklerdir.