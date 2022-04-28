Savcı, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptalini istedi
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının görüşüldüğü duruşmada Danıştay savcısı çekilme kararının iptalini istedi.
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemi, Danıştay 10. Dairesi'nde yapılan duruşmada görüşüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına karşı açılan davanın duruşması, Danıştay 10. Dairesi’nde yapıldı. Danıştay Savcısı duruşmada tarafların savunmalarının ardından bildirdiği esas hakkındaki görüşte, çekilme kararının hukuka aykırı olduğu görüşünü dile getirerek kararın iptalini istedi.
Danıştay'ın bir ay içinde kararını vermesi bekleniyor. Karar yazılı olarak açıklanacak.