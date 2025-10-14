Savcı, İzmir yolsuzluk davasında mütalaayı açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ’deki yolsuzluk iddialarına ilişkin açılan davada ikinci duruşma görüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, ihalelere fesat karıştırma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanan sanıklar hâkim karşısına çıktı.

Duruşma, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görüldü. Savcılık makamı, mütalaasında 6’sı tutuklu 65 sanıkla ilgili değerlendirmelerini açıkladı.

Mütalaada 5 tutuklu için devam, 1 sanık için tahliye talebi

Savcı, tutuklu sanıklardan Barış Karcı, Heval Savaş Kaya, Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Cihangir Lübiç’in tutukluluk hallerinin devamını; Hüseyin Şimşek’in ise tahliyesini talep etti.

Mütalaada, bilirkişi raporları, Sayıştay ve Danıştay belgelerine dayanılarak sanıkların “delilleri etkileme ihtimalleri” bulunduğu, bu nedenle tutukluluk halinin devamının uygun görüldüğü belirtildi.

Davanın geçmişi: 157 gözaltı, 60 tutuklama

1 Temmuz’da başlatılan geniş kapsamlı soruşturma kapsamında İZBETON’da taşeron şirketler aracılığıyla usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.

Sayıştay, mülkiye müfettişi ve bilirkişi raporlarına dayanan soruşturma çerçevesinde 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 139 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 60’ı tutuklanmıştı.

Beş tahliye kararı verilmişti

Geçen ayki ilk duruşmada, İZBETON Yönetim Kurulu üyeleri Levent İşler, Sevcan Tınaztepe, Orhan Sertaç Dölek, Mehmet Gürhan Özata ve eski genel müdür yardımcısı Mehmet Alphan Bozan tahliye edilmişti.

Buna karşın, Soyer, Aslanoğlu, Lübiç, Şimşek, Karcı ve Kaya’nın tutukluluklarının devamına karar verilmişti.

Mağdurlar ifade verdi

Duruşmada mağdurlar da ifadelerini sundu.

Hediye Aksu, “815 bin TL ödedim, ama şu an 1 lira verecek durumum yok. Eskalasyon bedeli olarak 1 milyon TL istediler. Sanıklardan şikayetçiyim” dedi.

Furkan Umur Zengin ise, “Maddi olarak mağdurum ama suçluların şu an sanık sandalyesinde oturanlar olduğuna emin değilim” ifadelerini kullandı.

Belediye’den mahkemeye yazı: Kamu zararı tespit edilmedi

Suçtan zarar gören kurumlar arasında yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden mahkemeye sunulan yazıda, “seyahat, konaklama ve organizasyon harcamalarında kamu zararına rastlanmadığı” bilgisi yer aldı.

Bu yazı, duruşma dosyasına delil olarak eklendi.

Savunmalar bir sonraki celseye kaldı

Savcı mütalaasının ardından söz alan Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya, savunmalarını bir sonraki duruşmada yapacaklarını belirtti.

Mahkeme, ifadelerin tamamlanmasının ardından duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.