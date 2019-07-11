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Savcı Kiraz'ın şehit edilmesi davasında karar açıklandı

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada 2 sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Savcı Kiraz'ın şehit edilmesi davasında karar açıklandı
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Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin davada 2 sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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