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Savcılık, ADD hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ADD hakkında darbeyi övdükleri gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Savcılık, ADD hakkında soruşturma başlattı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürkçü Düşünce Derneği hakkında darbeyi övdükleri gerekçesiyle soruşturma başlattı.

ADD'nin sosyal medya hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetleri, bundan yarım yüz yıl önce, anayasa ve hukuk dışına çıkmış bir siyasal iktidara karşı direnme hakkını kullanmış ve ülke yönetimine el koymuştu. Ordunun arkasında milletin desteği vardı. #27Mayıs’’ şeklinde paylaşım yapılmıştı.

Bozdağ'dan ADD'nin paylaşımına sert tepkiBozdağ'dan ADD'nin paylaşımına sert tepki

Son dakika 27 mayıs Atatürkçü Düşünce Derneği add

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