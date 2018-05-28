Savcılık, ADD hakkında soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ADD hakkında darbeyi övdükleri gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürkçü Düşünce Derneği hakkında darbeyi övdükleri gerekçesiyle soruşturma başlattı.
ADD'nin sosyal medya hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetleri, bundan yarım yüz yıl önce, anayasa ve hukuk dışına çıkmış bir siyasal iktidara karşı direnme hakkını kullanmış ve ülke yönetimine el koymuştu. Ordunun arkasında milletin desteği vardı. #27Mayıs’’ şeklinde paylaşım yapılmıştı.