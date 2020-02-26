Save the Children, Türkiye'de 20.000 mülteciye dokundu

26 Şubat 2020

Save the Children, İstanbul ve Ankara’daki koruma ve psikososyal destek hizmetleriyle yirmi binden fazla mülteci ve ev sahibi topluluğa ulaştı. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Göçmenlerle Dayanışma ve Sosyal Uyum Derneği (GÖÇDER) işbirliğiyle yürütülen projeyle, Ankara’da Keçiören, İstanbul’da Avcılar ve Ümraniye ilçelerinde yaşayan mültecilerin, sığınmacıların ve ev sahibi toplulukların mülteci hakları hakkında bilgilendirilmesine, koruma ve psikososyal destek gibi hizmetlere erişiminin artırılmasına yardımcı olundu.

Gerçekleştirilen projeyle, yerinden edilmiş insanlar, ev sahibi topluluklar ve hizmet sağlayıcılar arasında koordinasyonun güçlendirilerek, mevcut hizmet sağlayıcılara kapasite geliştirme, eğitim, tercüman ve danışman desteği verildi. Mültecilere hizmet veren kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği, koordinasyon toplantıları ve çalıştaylar yoluyla artırıldı. Hedef topluluk üyelerinin hangi hizmetlere erişemediğini ve bu hizmetlere nasıl erişmek istediklerini anlamak suretiyle oluşturulan katılım stratejisi tüm faydalanıcıların hizmetine sunuldu.

Bireysel koruma yardımına ihtiyaç duyan insanlar için temel hizmetlere erişimi iyileştirmek için, topluluklara, sağlık hizmetlerine veya kayıt prosedürlerine erişimlerini önleyen dil engelini aşmalarına yardımcı olan tercüme hizmetleri ve noter desteği sunuldu. Bireysel koruma yardımlarının tamamlayıcısı olarak, yapılandırılmış psikososyal destek faaliyetleri düzenlendi. Proje kapsamında, çocuk koruma ve sosyal hizmetler uzmanları ve psikologlar yararlanıcılara kendi dillerinde konuştu.

Proje kapsamında, aile içi şiddetin önlenmesi, sağlık hizmetlerine erişim ve çalışan çocukların okula dönmelerine yardımcı olmaya yönelik bilinçlendirme faaliyetleri üzerinde de duruldu. Proje ayrıca, İstanbul ve Ankara illerindeki mevcut koruma risklerini ve boşluklarını haritaladı ve bulguları 20 Mart’ta İstanbul’ düzenlenecek çocuk koruma sempozyumunda tüm ilgili paydaşlarla paylaşılacak.

Keçiören Belediyesi desteğiyle Ankara’da projeyi hayata geçiren GÖÇDER Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Başer,“Göçmen dostlarımıza büyük bir gayretle yardım eli uzatan sosyal refah sistemimize, en akılcı ve en etkin desteği vermeyi arzu ediyoruz. Hedefimiz, sürekli gelişen bir işbirliğinin temellerini atarken, ihtiyaç sahiplerine uzun vadeli ve sürdürülebilir bir fırsat sunmaktır” diye konuştu.

Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Ofisi Başkanı Claudia Amaral da projeyle ilgili olarak şunları söyledi: "Koruma hizmetleri, Avrupa Birliği'nin insani müdahalesinin önemli bir parçasıdır. Türkiye'de, savaştan kaçmak için evlerini terk eden insanların temel ihtiyaçlarını karşılamaları için yardım ederken, kişisel güvenlik ve insanlık onuru gibi daha kapsamlu meselelerle de mücadele ediyoruz. AB destekli koruma müdahalelerinin amacı şiddet, yoksunluk ve istismarın risklerini ve sonuçlarını önlemek, azaltmak ve bunlara yanıt vermektir."

Save the Children Ülke Yöneticisi Serra Sutekin ise, projenin STK, uluslararası kurumlar ve kamu işbirliğiyle hayata geçirilen çok paydaşlı yanına atıfta bulunarak, "Tahayyülü zor, izahıysa mümkün olmayan böylesi bir insani krizi hayatlarının her noktasında en acı şekilde yaşayan Suriyeli göçmenlere ve ülkemizde yaşayan diğer göçmen ve sığınmacılaradestek verecek bu proje, Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle hayat buldu. Belediyelerimizin ve ortağımız GÖÇDER’in emekleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Böylesi bir işbirliğinin parçası olmak umut verici" dedi.