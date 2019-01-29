Savunma Bakanı Akar: TSK her türlü hazırlığı tamamladı

29 Ocak 2019

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü hazırlığı yaptığını, zamanı geldiğinde Suriye'de gerekli görevleri yerine getireceğini söyledi.

Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine düşen görevler çerçevesinde her türlü hazırlığı yaptı, her türlü hazırlığı tamamdır. Yeri ve zamanı geldiğinde Menbiç'te de Fırat'ın doğusunda da gerekli faaliyetler, görevler yerine getirilecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün yaptığı konuşmada "Diplomatik çabaları sürdürürken aynı anda bir sonraki adım için hazırlıklarımızı da tamamladık. İlk aşamada halen ülkemizde yaşayan 4 milyon Suriyelinin kendi evlerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz" demişti.

Kuzey Irak'ta Türk askerlerinin bulunduğu Suri üs bölgesine hafta sonu bir grubun düzenlediği saldırıya ilişkin de açıklamalarda bulunan Akar, Irak tarafından alınan tedbirlerden memnun olduklarını belirtti ve "Erbil yönetiminin zamanında ve kapsamlı tepkisi, aldığı tedbirler, tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır" dedi. Akar, "Bazı hainler olayları saptırıyor, 'Kürtler, Araplar' diyor, yanlış adresler gösteriyor. TSK'nın tek hedefi teröristlerdir" diye konuştu.

Hafta sonunda Suri üs bölgesine Türkiye'nin bölgeye yönelik hava operasyonlarını protesto ettiklerini belirten bir grup saldırarak, üsteki askeri araçlara zarar vermişti.

Kaynak: Reuters