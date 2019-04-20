Savunma Bakanı ve komutanlar sınırda
Milli Savunma Bakanı, komutanlarla birlikte Hakkari'ye gelerek dün çıkan çatışmaya ilişkin brifing aldı.
Irak sınırında dün yaşanan çatışmanın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Hakkari'ye gelerek sınır birliklerinde incelemelerde bulundu.
Bölgedeki terörle mücadele operasyonları hakkında son duruma ilişkin bilgi alan ve talimatlar veren Bakan Akar, Türkiye-Irak sınır hattında dün gece çıkan ve 4 askerin şehit olduğu çatışmaya ilişkin brifing aldı.
Irak sınırında çatışma: 4 şehit, 6 yaralı
Kaynak: AA