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Savunma Bakanı ve komutanlar sınırda

Milli Savunma Bakanı, komutanlarla birlikte Hakkari'ye gelerek dün çıkan çatışmaya ilişkin brifing aldı.

Savunma Bakanı ve komutanlar sınırda
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Irak sınırında dün yaşanan çatışmanın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Hakkari'ye gelerek sınır birliklerinde incelemelerde bulundu.

Bölgedeki terörle mücadele operasyonları hakkında son duruma ilişkin bilgi alan ve talimatlar veren Bakan Akar, Türkiye-Irak sınır hattında dün gece çıkan ve 4 askerin şehit olduğu çatışmaya ilişkin brifing aldı.

Irak sınırında çatışma: 4 şehit, 6 yaralıIrak sınırında çatışma: 4 şehit, 6 yaralı

Kaynak: AA

Hakkari
Dunya.com

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