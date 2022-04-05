Savunma Sanayi Başkanı: ATAK'ları yurt dışında ilk kez Filipinler’e teslim ediyoruz
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, “ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler’e teslim ediyoruz” dedi.
AA
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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Savunma sanayiimizin gurur günlerinden biri daha. ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler’e teslim ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
Savunma sanayiimizin gurur günlerinden biri daha!🇹🇷— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) April 5, 2022
ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler’e teslim ediyoruz.
🗓 6 Nisan 2022
📍Manila/Filipinler pic.twitter.com/qfVx0EVPjW
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