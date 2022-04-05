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Savunma Sanayi Başkanı: ATAK'ları yurt dışında ilk kez Filipinler’e teslim ediyoruz

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, “ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler’e teslim ediyoruz” dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Savunma sanayiimizin gurur günlerinden biri daha. ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler’e teslim ediyoruz” ifadelerine yer verdi. 

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