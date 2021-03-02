Savunma Sanayii İcra Komitesi: Türk savunma sanayii ambargolarla hedef alındı

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, Türk savunma sanayiinin açık veya gizli ambargolarla hedef alındığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konuların ele alındığı bildirildi.

Bu kapsamda, haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, muhtelif platformlar, modernizasyonlar ve yeni teknolojilere ilişkin çeşitli projelerin karara bağlandığı ifade edildi.

"Toplantıda, Türk savunma sanayiinin açık veya gizli ambargolarla hedef alındığı vurgulandı" bilgisi verilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha güçlü ve sistematik çalışmanın, kurumlar arası koordinasyonun ve maliyet etkin yönetimin önemine işaret edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye, yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla tam bağımsız savunma sanayii hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.