Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuruları başladı! Son tarih 25 Kasım
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvuruların başladığını duyurdu. 25 Kasım'a kadar kabul edilecek başvurularda, sınava ait tüm belgelerin elektronik ortamda alınacak olup, posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatların kabul edilmeyeceği duyuruldu.
Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuruları başladı. SSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İnanarak, çalışarak, güçlenerek, adını teknolojiye yazmak isteyenler. Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuruları başlıyor" ifadesi kullanıldı.
Adayların, 25 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar Başkanlığın internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurması ve gerekli belgeleri sisteme yüklemeleri gerekiyor.
Sınava ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak olup, posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.