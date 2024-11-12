Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuruları başladı! Son tarih 25 Kasım

Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuruları başladı. SSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İnanarak, çalışarak, güçlenerek, adını teknolojiye yazmak isteyenler. Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuruları başlıyor" ifadesi kullanıldı.

Adayların, 25 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar Başkanlığın internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurması ve gerekli belgeleri sisteme yüklemeleri gerekiyor.

Sınava ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak olup, posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.