Savunma sanayiinde 15 milyar dolarlık imza, 20 milyar dolarlık hedef

Nagihan KALSIN

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), ana yüklenicileri, alt yüklenicileri ve KOBİ’leri bir araya getiren tedarik zinciri çalıştayının ikincisini düzenliyor. Üç gün sürecek etkinlikte tedarik zincirinin güçlendirilmesi, çevik üretim kabiliyetleri, finansman yükünün yönetilmesi, insan kaynağının niteliği, ihracat ve sözleşme süreçleri ele alınacak. SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Bursa’daki çalıştayda yaptığı değerlendirmede, savunma sanayii firmalarının 2026 yılı içinde 15 milyar dolarlık yeni sözleşme imzaladığını belirterek, yıl sonuna kadar bu tutarın 20 milyar dolara ulaşmasını öngördüklerini söyledi.

Görgün, savunma sanayii ihracatındaki artışın Türkiye’nin genel ihracat artışının belirgin biçimde üzerinde olduğunu, sektörün kilogram başına ihracat değerinin ise Türkiye ortalamasının 40 katına ulaştığını kaydetti.

Yerli firmalara 20 milyar doları aşan sipariş

ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, HAVELSAN ve STM’nin yurt içindeki firmalarla iş birliğine ilişkin bilgi veren Görgün, ana yüklenicilerin son üç yılda 16 bini aşkın yerli firmayla çalıştığını ve bu firmalara 20 milyar doları aşan sipariş verdiğini bildirdi. Görgün, yurt içindeki açık sipariş tutarının 13,4 milyar doları aştığını ifade etti. Savunma sanayii ekosisteminde ana yüklenicilerle birlikte KOBİ’lerin ve yeni sorumluluk alacak alt yüklenicilerin de sanayi politikalarının belirlenmesine katkı vermesini önemsediklerini vurgulayan Görgün, iki yıl önceki ilk buluşmada ortaya çıkan önerilerin SSB koordinasyonunda yol haritasına dönüştürüldüğünü belirtti.

Bu kapsamda insan kaynağının geliştirilmesi, nitelikli yeteneklerin yetkinliğe dönüştürülmesi, finansman yüklerinin yönetilmesi, ihracat ve sözleşme süreçlerinin iyileştirilmesi ile ödeme süreçlerinin dijitalleşerek hızlandırılması başlıklarında çalışmalar yürütüldü. SSB bünyesindeki ilgili başkan yardımcılığı ve daire başkanlıklarının bu alanlarda çözümler geliştirdiğini aktaran Görgün, uygulamaların sektörün ihtiyaçlarına göre iyileştirildiğini kaydetti.

209 firma katılımıyla 1000 B2B görüşme

İkinci buluşmanın ilk etkinliğe kıyasla daha geniş katılımlı bir platforma dönüştüğünü belirten Görgün, programa 209 firmanın katıldığını bildirdi. Etkinlik kapsamında yaklaşık 1000 B2B görüşme yapılması planlanıyor. Katılımcılar arasında ana yüklenici şirketlerin genel müdürleri, tedarikten sorumlu genel müdür yardımcıları ve ana yüklenicilerin birinci derece alt yüklenicisi konumundaki KOBİ’ler de bulunuyor.

Üç gün sürecek programda, önceki toplantıda ele alınan ve aksiyona dönüştürülen başlıkların yanı sıra değişen teknolojiler, dünyadaki çevik üretim yaklaşımları, tedarik zincirinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir üretim ve finansman yükünün paylaşımı değerlendirilecek. Toplantıların sonunda hazırlanacak sonuç bildirgesinin stratejik yol haritasına dönüştürülerek uygulamaya alınacağını belirten Görgün, ilk buluşmanın çıktılarının sektöre olumlu yansıdığını söyledi “Geçmişteki süreçte, iki yıl önceki toplantının çıktıları çok pozitif yansıdı. Yine bu toplantının da çıktıları çok pozitif bir şekilde sektörümüze, sektörümüzde faaliyet gösteren firmalara yansıyacak.”

“Firmalarımız çok kıymetli”

Savunma sanayii firmalarının tasarım, prototip, test ve seri üretim süreçlerinde yoğun emek harcadığını ifade eden Görgün, sektör şirketlerinin birikimlerini yeniden üretime, yatırıma ve teknoloji geliştirmeye yönlendirdiğine dikkati çekti. “Bizim sektörümüzde faaliyet gösteren firmalar çok kıymetli. Alın terlerini, akıl terlerini, gece gündüz emeklerini ortaya koyuyorlar. Nitelikli üretimler ve tasarımlar yapıyorlar.” Farklı iklim ve çevresel koşullarda çalışabilecek ürünler geliştirilmesinin sektörün önemli kabiliyetleri arasında olduğunu belirten Görgün, bu ürünlerin güvenlik güçleri tarafından kullanıldığını ve dost ve müttefik ülkelerce tercih edildiğini kaydetti. Görgün, etkinliğin değişen saha koşullarında son kullanıcı beklentilerine daha hızlı ve maliyet etkin yanıt verilmesine katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti.