Savunma Sanayiinde tarihi an! Milli savaş uçağı KAAN'ın ihracatı için ilk imzalar atıldı

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN, uluslararası arenada büyük bir ihracat başarısına imza attı. Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), Endonezya ile 48 adet KAAN savaş uçağının satışı için anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın ardından düzenlenen imza töreniyle birlikte Türkiye'nin savunma sanayii tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Uçakların teslimatlarının önümüzdeki 120 ay (10 yıl) içinde tamamlanması bekleniyor.

“Dünyada var olandan daha iyisini yapmak için çalışıyoruz”

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, anlaşma töreninde yaptığı konuşmada, bu iş birliğinin uzun soluklu ve stratejik olduğunu belirtti. Görgün, “Yaptığımız çalışmaların karşılığını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyada var olandan daha iyisini yapmak için çalışıyoruz” dedi.

“Tarihi rekorlar içeriyor”

Görgün ayrıca Endonezya ile yürütülen mühimmat ve altyapı projelerinin “tarihi rekorlar” içerdiğini belirterek, bu anlaşmanın Türkiye’nin savunma ihracat kapasitesine büyük katkı sunacağını vurguladı.

“En somut adım bugün atıldı”

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da yaptığı açıklamada, “Endonezya ile yaptığımız anlaşmanın en somut adımı bugün atıldı. Bu, ülkemizin savunma sanayii ve havacılıkta geldiği noktanın anlaşılması açısından çok önemli” ifadelerini kullandı.