Savunma sanayinin 2028 hedefi 158 bin istihdam

Cumhurbaşkanı Yardım­cısı Cevdet Yılmaz, Sa­nayi ve Teknoloji Ba­kanı Mehmet Fatih Kacır ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile bir otelde düzenlenen Sa­vunma Sanayii Yetenek Yöne­timi Zirvesi’ne katıldı.

Zirvede konuşan Yılmaz, dünyada ulus­lararası kurumların, kuralların zayıfladığı, uluslararası hu­kukun etkili olamadığı bir dö­nemden geçildiğini, bu dönem­de özellikle ülkelerin milli ve yerli yetkinliklerine dayalı bir gelişim sergilemesinin çok da­ha kritik hale geldiğini söyledi.

Bilim ve teknoloji üretip bunu kalkınma, üretim süreçlerine yaygınlaştıran ülkelerin gele­ceği inşa ettiğini, Türkiye’nin bu anlamda çok büyük bir ba­şarı ortaya koyduğunu vurgu­layan Yılmaz, “Geçmişte baş­kalarından parasını vererek alamadığımız ürünleri bugün, biz tüm dünyaya ihraç eder ha­le gelmiş durumdayız.

Bunu da sizler sayesinde, insanımız sayesinde başarıyoruz. Bizim planlarımızda 2028 yılında 10 milyar doları aşmak vardı. Çift taneli ihracat rakamlarına çık­mak vardı. Savunma sanayimiz planlarımızdan daha hızlı ge­lişiyor, daha hızlı koşuyor. Ge­çen yıl sonu aralık ayında ay­lık ihracatımız 2 milyar dola­rı aştı. Yıllık ihracatımız ise 10 milyar doların üstüne çıkarak, tarihimizde ilk defa savunma sanayinde çift taneli ihracat ra­kamlarına ulaşmış olduk. Bu hepimize büyük bir gurur verdi gerçekten” dedi.

100 bin nitelikli istihdam var

Yılmaz, savunma sanayisi­nin 185 ülkeye 230 ayrı üründe ihracat yaptığını, Türkiye’nin bu alanda artık “küresel bir oyuncu” olduğunu belirterek, “2024 yılında 11’inci ülkeydik diye hatırlıyorum. İnşallah ilk 10’a girmiş ülke olarak yolumu­za devam edeceğiz. 3 bin 500’ü aşkın firmamız var. 1400’ün üzerinde proje yürütülüyor. 100 bin doğrudan istihdam var bu alanda ve nitelikli istihdam, bu çok önemli. 100 bin nitelikli istihdamımız var. 20 milyar do­ların üzerinde bir ciro büyük­lüğüne ulaşmış durumdayız. Dolayısıyla gerçekten her ba­kımdan güçlü bir sektör hali­ne geldiğini söyleyebiliriz” di­ye konuştu.

İhracat kapasitesi güvenceye alınıyor

Bu sektördeki insan kayna­ğının yaş ortalamasının 34 ol­duğunu aktaran Yılmaz, genç, dinamik, nitelikli, donanımlı bir insan gücünün, sürdürüle­bilirlik açısından çok kıymet­li olduğunu ifade etti. Yılmaz, nitelikli insan yetiştirebilen, belli hedefler koyup, o hedefler çerçevesinde organize olabilen toplumların kalkındığına işa­ret ederek, “Savunma sanayi­sinde 2028 yılı hedefimiz 158 bin istihdama ulaşmak. Savun­ma ve havacılık sanayisi ihra­catını sürdürülebilir şekilde iki haneli milyar dolarlar bazında konumlandırmamız ancak in­san kaynağıyla mümkün. Bu in­san kaynağını ne kadar gelişti­rirsek üretim ve ihracat kapa­sitemizi de o ölçüde güvenceye almış oluruz” ifadelerini kul­landı.

Firmalara staj çağırısı

Yılmaz, yetenek yönetimi­nin, kamu, üniversiteler ve özel sektör tarafından ortak bi­çimde sahiplenilmesi gereken bir alan olduğunu belirterek, “Gençlerin öğrenciyken iş ha­yatıyla tanışmasını, özel sek­törle, uygulamayla muhatap ol­ması çok kıymetli buluyorum. Buradan özel sektöre, firmala­rımıza seslenmek istiyorum. Biraz staj konusunda tered­dütlü davranan firmalar oldu­ğunu biliyorum. Böyle bakma­sınlar. Staj imkanlarını açsın­lar ki gelecekte bu gençlerimiz çok daha büyük katkılar sun­sun” açıklamalarında bulundu.

“23 yılda 369 milyar liralık yatırımın önünü açtık”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son 23 yıl­da 965 savunma sanayisi yatı­rımını teşvik ettiklerini belir­terek, “369 milyar liralık yatı­rımın önünü açtık, TÜBİTAK burs ve destek programlarıy­la 2 bin 142 savunma sanayisi projesine ve 4 bin 300 bilim in­sanıyla gencimize 64 milyar li­ra kaynak sunduk” dedi.

Kacır, dünyanın güç denge­lerinin değiştiği bir dönemden geçtiğine dikkati çekerek, sa­vunmaya ayrılan devasa bütçe­lerin, doğru stratejiyle ve yer­li-milli kabiliyetlerle destek­lenmediği müddetçe, güvenlik hedeflerini teminat altına al­maya yetmeyeceğini söyle­di. Kriz anında ‘kaynak kodu­na’ erişilemeyen bir sistemin, yazılımı yapanın iradesine gö­re hareket ettiğini vurgulayan Kacır, “Anahtarı sizin elinizde olmayan bir kapı, size ait değil­dir. Ar-Ge’siyle, test altyapısıy­la, üretimiyle, insan kaynağıyla bütüncül bir savunma sanayi­si kuramayan ülkeler, en kritik anda başkalarının şartlarına mahkum olur” diye konuştu.

TAYFUN’un test atışları devam ediyor

Kacır, “Balistik füzemiz TAYFUN’un test atışlarına de­vam ediyoruz. 2 bin kilometre menzilli füze geliştirme prog­ramını kararlılıkla sürdürüyo­ruz. Bizden neyi esirgiyorlarsa onun daha iyisini yerli ve mil­li olarak üretiyoruz” ifadesini kullandı.

“Sektörel rekabetçiliği kalıcı kılacağız”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, 2028 yılına kadar 158 bin kişilik nitelikli savunma sanayi istihdamına ulaşmayı ve bu ekosistemi insanla güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Yeni dönemle birlikte yetenek havuzumuzu stratejik öngörüyle büyütecek, Ar-Ge ve yenilikçilik kabiliyetimizi beşeri sermayeyle bütünleştirecek ve sektörel rekabetçiliği kalıcı kılacağız” dedi.

Savunma sanayisinin yumuşak gücünü değil, en keskin akıl gücünü konuşmak için bir arada olduklarını aktaran Görgün, “Platformlar eskir, yazılımlar güncellenir, konvansiyonel silahlar demode olur ancak kümülatif mühendislik aklı ve kurumsal hafıza bir ulusun kopyalanamayacak tek stratejik varlığıdır. Bir ülkenin asıl gücü, sahip olduğu insan kaynağının niteliğinde, vizyonunun derinliğinde ve kurumsal aklının sürdürülebilirliğindedir.

Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Yetenek Yönetimi Zirvesi, tam da bu noktada genç zihinlerin potansiyelini, sektörün ihtiyaçlarıyla buluşturma iradesinin bir tezahürüdür” diye konuştu. Savunma sanayisinin ham yeteneğin jeopolitik bir güce evrildiği ve insan kaynağının milli bir stratejik varlığa dönüştürüldüğü en kritik “akıl üretim üssü” olduğunu vurgulayan Görgün,“214 farklı eğitimle 3 bin 400’ün üzerinde üniversite öğrencisine ulaştık. Savunma Kariyer Platformu’nun 250 binden fazla kullanıcıyı 320’den fazla firmayla buluşturdu” dedi.