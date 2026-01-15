Savunma sanayinin 2028 hedefi 158 bin istihdam
Savunma sanayisinde 2028 hedefinin 158 bin istihdam olduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Savunma sanayisi ihracatını sürdürülebilir şekilde iki haneli milyar dolarlara konumlandırmamız ancak insan kaynağıyla mümkün. Bu insan kaynağını ne kadar geliştirirsek ihracat kapasitemizi de o ölçüde güvenceye almış oluruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile bir otelde düzenlenen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi’ne katıldı.
Zirvede konuşan Yılmaz, dünyada uluslararası kurumların, kuralların zayıfladığı, uluslararası hukukun etkili olamadığı bir dönemden geçildiğini, bu dönemde özellikle ülkelerin milli ve yerli yetkinliklerine dayalı bir gelişim sergilemesinin çok daha kritik hale geldiğini söyledi.
Bilim ve teknoloji üretip bunu kalkınma, üretim süreçlerine yaygınlaştıran ülkelerin geleceği inşa ettiğini, Türkiye’nin bu anlamda çok büyük bir başarı ortaya koyduğunu vurgulayan Yılmaz, “Geçmişte başkalarından parasını vererek alamadığımız ürünleri bugün, biz tüm dünyaya ihraç eder hale gelmiş durumdayız.
Bunu da sizler sayesinde, insanımız sayesinde başarıyoruz. Bizim planlarımızda 2028 yılında 10 milyar doları aşmak vardı. Çift taneli ihracat rakamlarına çıkmak vardı. Savunma sanayimiz planlarımızdan daha hızlı gelişiyor, daha hızlı koşuyor. Geçen yıl sonu aralık ayında aylık ihracatımız 2 milyar doları aştı. Yıllık ihracatımız ise 10 milyar doların üstüne çıkarak, tarihimizde ilk defa savunma sanayinde çift taneli ihracat rakamlarına ulaşmış olduk. Bu hepimize büyük bir gurur verdi gerçekten” dedi.
100 bin nitelikli istihdam var
Yılmaz, savunma sanayisinin 185 ülkeye 230 ayrı üründe ihracat yaptığını, Türkiye’nin bu alanda artık “küresel bir oyuncu” olduğunu belirterek, “2024 yılında 11’inci ülkeydik diye hatırlıyorum. İnşallah ilk 10’a girmiş ülke olarak yolumuza devam edeceğiz. 3 bin 500’ü aşkın firmamız var. 1400’ün üzerinde proje yürütülüyor. 100 bin doğrudan istihdam var bu alanda ve nitelikli istihdam, bu çok önemli. 100 bin nitelikli istihdamımız var. 20 milyar doların üzerinde bir ciro büyüklüğüne ulaşmış durumdayız. Dolayısıyla gerçekten her bakımdan güçlü bir sektör haline geldiğini söyleyebiliriz” diye konuştu.
İhracat kapasitesi güvenceye alınıyor
Bu sektördeki insan kaynağının yaş ortalamasının 34 olduğunu aktaran Yılmaz, genç, dinamik, nitelikli, donanımlı bir insan gücünün, sürdürülebilirlik açısından çok kıymetli olduğunu ifade etti. Yılmaz, nitelikli insan yetiştirebilen, belli hedefler koyup, o hedefler çerçevesinde organize olabilen toplumların kalkındığına işaret ederek, “Savunma sanayisinde 2028 yılı hedefimiz 158 bin istihdama ulaşmak. Savunma ve havacılık sanayisi ihracatını sürdürülebilir şekilde iki haneli milyar dolarlar bazında konumlandırmamız ancak insan kaynağıyla mümkün. Bu insan kaynağını ne kadar geliştirirsek üretim ve ihracat kapasitemizi de o ölçüde güvenceye almış oluruz” ifadelerini kullandı.
Firmalara staj çağırısı
Yılmaz, yetenek yönetiminin, kamu, üniversiteler ve özel sektör tarafından ortak biçimde sahiplenilmesi gereken bir alan olduğunu belirterek, “Gençlerin öğrenciyken iş hayatıyla tanışmasını, özel sektörle, uygulamayla muhatap olması çok kıymetli buluyorum. Buradan özel sektöre, firmalarımıza seslenmek istiyorum. Biraz staj konusunda tereddütlü davranan firmalar olduğunu biliyorum. Böyle bakmasınlar. Staj imkanlarını açsınlar ki gelecekte bu gençlerimiz çok daha büyük katkılar sunsun” açıklamalarında bulundu.
“23 yılda 369 milyar liralık yatırımın önünü açtık”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son 23 yılda 965 savunma sanayisi yatırımını teşvik ettiklerini belirterek, “369 milyar liralık yatırımın önünü açtık, TÜBİTAK burs ve destek programlarıyla 2 bin 142 savunma sanayisi projesine ve 4 bin 300 bilim insanıyla gencimize 64 milyar lira kaynak sunduk” dedi.
Kacır, dünyanın güç dengelerinin değiştiği bir dönemden geçtiğine dikkati çekerek, savunmaya ayrılan devasa bütçelerin, doğru stratejiyle ve yerli-milli kabiliyetlerle desteklenmediği müddetçe, güvenlik hedeflerini teminat altına almaya yetmeyeceğini söyledi. Kriz anında ‘kaynak koduna’ erişilemeyen bir sistemin, yazılımı yapanın iradesine göre hareket ettiğini vurgulayan Kacır, “Anahtarı sizin elinizde olmayan bir kapı, size ait değildir. Ar-Ge’siyle, test altyapısıyla, üretimiyle, insan kaynağıyla bütüncül bir savunma sanayisi kuramayan ülkeler, en kritik anda başkalarının şartlarına mahkum olur” diye konuştu.
TAYFUN’un test atışları devam ediyor
Kacır, “Balistik füzemiz TAYFUN’un test atışlarına devam ediyoruz. 2 bin kilometre menzilli füze geliştirme programını kararlılıkla sürdürüyoruz. Bizden neyi esirgiyorlarsa onun daha iyisini yerli ve milli olarak üretiyoruz” ifadesini kullandı.
“Sektörel rekabetçiliği kalıcı kılacağız”
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, 2028 yılına kadar 158 bin kişilik nitelikli savunma sanayi istihdamına ulaşmayı ve bu ekosistemi insanla güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Yeni dönemle birlikte yetenek havuzumuzu stratejik öngörüyle büyütecek, Ar-Ge ve yenilikçilik kabiliyetimizi beşeri sermayeyle bütünleştirecek ve sektörel rekabetçiliği kalıcı kılacağız” dedi.
Savunma sanayisinin yumuşak gücünü değil, en keskin akıl gücünü konuşmak için bir arada olduklarını aktaran Görgün, “Platformlar eskir, yazılımlar güncellenir, konvansiyonel silahlar demode olur ancak kümülatif mühendislik aklı ve kurumsal hafıza bir ulusun kopyalanamayacak tek stratejik varlığıdır. Bir ülkenin asıl gücü, sahip olduğu insan kaynağının niteliğinde, vizyonunun derinliğinde ve kurumsal aklının sürdürülebilirliğindedir.
Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Yetenek Yönetimi Zirvesi, tam da bu noktada genç zihinlerin potansiyelini, sektörün ihtiyaçlarıyla buluşturma iradesinin bir tezahürüdür” diye konuştu. Savunma sanayisinin ham yeteneğin jeopolitik bir güce evrildiği ve insan kaynağının milli bir stratejik varlığa dönüştürüldüğü en kritik “akıl üretim üssü” olduğunu vurgulayan Görgün,“214 farklı eğitimle 3 bin 400’ün üzerinde üniversite öğrencisine ulaştık. Savunma Kariyer Platformu’nun 250 binden fazla kullanıcıyı 320’den fazla firmayla buluşturdu” dedi.