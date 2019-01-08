Savunma sanayisinde bu yıl ne olacak?
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yüzde 100 yerli üretim ve 50 milyar dolarlık yıllık ihracat hedefleri doğrultusunda 70 milyar dolarlık 660 projenin sürdürüldüğünü söyledi. (Ferit Parlak)
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