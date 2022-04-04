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'Savunma ve havacılık sektörü 961 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi'

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, “Savunma ve havacılık sektörümüz yılın ilk 3 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %48.6’lık artışla 961 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi” dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Demir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Savunma ve havacılık sektörümüz yılın ilk 3 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 48.6’lık artışla 961 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Emeği geçenleri tebrik ediyorum, ancak hedeflerimiz için daha fazla çalışmamız gerektiğini bir kez daha vurguluyorum” ifadelerini kullandı.

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