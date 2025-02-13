Savunmaya 3.8 milyar TL yatırım geliyor

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Konya Büyükşehir Bele­diye Başkanı Uğur İbra­him Altay, Ağır Bakım Kentsel Dönüşümü kapsamın­da Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü inşaatında­ki çalışmaları inceledi.

Tesisin taşınacağı Selçuklu Aşağı Pınarbaşı Mahallesi’nde gerçekleştirilen incelemeler­de bulunan Başkan Altay, Tür­kiye’deki en önemli konulardan birisinin kentsel dönüşüm oldu­ğunu belirterek, Konya’da çok önemli kentsel dönüşüm çalış­maları yürüttüklerini söyledi.

Bakım Fabrika Müdürlü­ğü inşaatında çalışmaların ti­tizlikle sürdürüldüğünü vur­gulayan Başkan Altay, “Aslında Konya kamuoyuna sorduğunuz­da kentsel dönüşüm çalışması yapılması gereken üç alanla il­gili çalışmalar yaptık. Birincisi, Eski sanayi ve Karatay Sanayi. İkincisi Sille yolunda bulunan cephanelik alanı. Yine Milli Sa­vunma Bakanlığı (MSB), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapmış olduğumuz protokol kapsamında Çum­ra’da güncel bedelle 4 milyar 800 milyon liraya Türkiye’nin en modern cephaneliklerinden birisini yaparak Milli Savun­ma Bakanlığı'mıza teslim ettik. Üçüncüsü ise Havzan’da Ağır bakım olarak bildiğimiz alan” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, “56. Ağır Ba­kım Fabrika alanı toplam 600 bin metrekarelik bir alan. 60 bin metrekarelik kapalı alanda Mil­li Savunma Bakanlığı’nın isteği doğrultusunda tesisler gerçek­leştirilmiş oldu. Burada baştan sona bir tankın bakımının yapı­labileceği, hatta yeni imal edile­bilecek alanların oluştuğu mo­dern bir tesis inşa ediyoruz” dedi.

Tesisin 60 bin metrekare kapalı alanda anahtar teslimi bütün mekanik elektrik işleri­nin, çevre düzenlemelerinin ya­pıldığı ve askeri personelin tüm sosyal imkanları karşılayacağı­nı belirten Altay, “Güncel mali­yetle burasının yatırım maliyeti 3 milyar 800 milyon lira. Dola­yısıyla cephanelik ve ağır bakım için 9 milyar bedel harcamış olu­yoruz. Yaptığımız işler NATO standartlarında. Hiçbir masraf­tan kaçınılmadı. Çünkü biz bunu bir memleket meselesi olarak gö­rüyoruz. Milli Savunma Bakan­lığımıza Türkiye’nin en modern tesislerinden birisini teslim et­miş olacağız. Ağır Bakım alanı­nın yılsonuna kadar bu bölgeye taşınmasını arzu ediyoruz.

Eylül ayı gibi Milli Savunma Bakanlı­ğı’na teslim ederek taşınmanın tamamlanmasını bekliyoruz. Taşınma sonrası o bölgede 640 bin metrekarelik alan Büyükşe­hir Belediyemize devredilecek. Orada; yeşil alanlar, okul alanla­rı, sağlık tesisi alanları ile birlik­te yaklaşık 500 bin metrekare­lik yeni bir sosyal donatı alanı­na kavuşmuş olacağız. Kalan 140 bin metrekarelik alanda proje­nin finansmanı için konut olarak kentsel dönüşümde kullanılmak üzere değerlendirilecek.”

“Konya’nın hayallerini bir bir gerçekleştiriyoruz”

Başkan Altay, şehrin hayati meselelerine çözümler ürettiklerine dikkati çekerek, “İfade ettiğimiz gibi el ele verdik, Konya’nın hayallerini bir bir gerçekleştiriyoruz. Böylece merkezde kalmış hem askeri bakımdan büyük bir yoğunluk oluşturan hem de tesis olarak ülkemize hizmet etmekten öte bir alanı böyle bir modern bir alana; en önemlisi de Organize Sanayi Bölgesi’nin hemen yanı başında, ASELSAN Konya’nın karşısında yeni bir üretim üssü haline getirerek, Milli Savunma Bakanlığı’na devretmiş olacağız” dedi.