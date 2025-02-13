Savunmaya 3.8 milyar TL yatırım geliyor
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli Savunma Bakanlığı için inşa edilen 56. Bakım Fabrikası’nda çalışmalar devam ediyor. Projenin 3.8 milyar TL yatırımla yapıldığını söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projeyi yıl sonuna tamamlayacaklarını belirtti.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ağır Bakım Kentsel Dönüşümü kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü inşaatındaki çalışmaları inceledi.
Tesisin taşınacağı Selçuklu Aşağı Pınarbaşı Mahallesi’nde gerçekleştirilen incelemelerde bulunan Başkan Altay, Türkiye’deki en önemli konulardan birisinin kentsel dönüşüm olduğunu belirterek, Konya’da çok önemli kentsel dönüşüm çalışmaları yürüttüklerini söyledi.
Bakım Fabrika Müdürlüğü inşaatında çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Başkan Altay, “Aslında Konya kamuoyuna sorduğunuzda kentsel dönüşüm çalışması yapılması gereken üç alanla ilgili çalışmalar yaptık. Birincisi, Eski sanayi ve Karatay Sanayi. İkincisi Sille yolunda bulunan cephanelik alanı. Yine Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapmış olduğumuz protokol kapsamında Çumra’da güncel bedelle 4 milyar 800 milyon liraya Türkiye’nin en modern cephaneliklerinden birisini yaparak Milli Savunma Bakanlığı'mıza teslim ettik. Üçüncüsü ise Havzan’da Ağır bakım olarak bildiğimiz alan” ifadelerini kullandı.
Başkan Altay, “56. Ağır Bakım Fabrika alanı toplam 600 bin metrekarelik bir alan. 60 bin metrekarelik kapalı alanda Milli Savunma Bakanlığı’nın isteği doğrultusunda tesisler gerçekleştirilmiş oldu. Burada baştan sona bir tankın bakımının yapılabileceği, hatta yeni imal edilebilecek alanların oluştuğu modern bir tesis inşa ediyoruz” dedi.
Tesisin 60 bin metrekare kapalı alanda anahtar teslimi bütün mekanik elektrik işlerinin, çevre düzenlemelerinin yapıldığı ve askeri personelin tüm sosyal imkanları karşılayacağını belirten Altay, “Güncel maliyetle burasının yatırım maliyeti 3 milyar 800 milyon lira. Dolayısıyla cephanelik ve ağır bakım için 9 milyar bedel harcamış oluyoruz. Yaptığımız işler NATO standartlarında. Hiçbir masraftan kaçınılmadı. Çünkü biz bunu bir memleket meselesi olarak görüyoruz. Milli Savunma Bakanlığımıza Türkiye’nin en modern tesislerinden birisini teslim etmiş olacağız. Ağır Bakım alanının yılsonuna kadar bu bölgeye taşınmasını arzu ediyoruz.
Eylül ayı gibi Milli Savunma Bakanlığı’na teslim ederek taşınmanın tamamlanmasını bekliyoruz. Taşınma sonrası o bölgede 640 bin metrekarelik alan Büyükşehir Belediyemize devredilecek. Orada; yeşil alanlar, okul alanları, sağlık tesisi alanları ile birlikte yaklaşık 500 bin metrekarelik yeni bir sosyal donatı alanına kavuşmuş olacağız. Kalan 140 bin metrekarelik alanda projenin finansmanı için konut olarak kentsel dönüşümde kullanılmak üzere değerlendirilecek.”
“Konya’nın hayallerini bir bir gerçekleştiriyoruz”
Başkan Altay, şehrin hayati meselelerine çözümler ürettiklerine dikkati çekerek, “İfade ettiğimiz gibi el ele verdik, Konya’nın hayallerini bir bir gerçekleştiriyoruz. Böylece merkezde kalmış hem askeri bakımdan büyük bir yoğunluk oluşturan hem de tesis olarak ülkemize hizmet etmekten öte bir alanı böyle bir modern bir alana; en önemlisi de Organize Sanayi Bölgesi’nin hemen yanı başında, ASELSAN Konya’nın karşısında yeni bir üretim üssü haline getirerek, Milli Savunma Bakanlığı’na devretmiş olacağız” dedi.