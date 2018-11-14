Sayısal Loto devretti

14 Kasım 2018

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 166'ncı çekilişi yapıldı.

İdareden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 8, 14, 17, 45 ve 46 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 818 bin 47 lira 70 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 74 kişi 6 bin 982 lira 55'şer kuruş, 4 bilen 5 bin 587 kişi 69 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 96 bin 666 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Kaynak: AA