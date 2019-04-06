Sayısal Loto devretti

06 Nisan 2019

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1207'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 4, 12, 17, 42, 43 ve 45 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 6 milyon 924 bin 730 lira 23 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 113 kişi 6 bin 482 lira 70'er kuruş, 4 bilen 7 bin 25 kişi 78 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 138 bin 718 kişi 11 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Kaynak: AA