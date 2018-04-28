Sayısal Loto'da 1.8 milyon lira haftaya devretti

28 Nisan 2018

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bin 120'nci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre çekilişte 5 bilen 132 kişi 5 bin 610 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 202 kişi 77 lira 15'er kuruş, 3 bilen 137 bin 935 kişi 11 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 758 bin 260 lira 96 kuruş haftaya devretti.

Bu hafta toplam 2 milyon 868 bin 732 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 840 bin 571 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 28 bin 220 lira 68 kuruş kamuya aktarılacak.

Bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 4, 5, 16, 36, 39 ve 42 olarak belirlendi.

Kaynak: AA