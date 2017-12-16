Sayısal Loto'da büyük ikramiye ikiye bölündü

16 Aralık 2017

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bin 101'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 21, 38, 40, 41 ve 44 oldu.

Bu haftaki çekilişte, 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 801 bin 738'er lira, 5 bilen 112 kişi 7 bin 14 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 408 kişi 80 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 144 bin 578 kişi 11 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihliler, kuponlarını İzmir'in Konak ve Kocaeli'nin İzmit ilçelerinden yatırdı.

Çekilişte toplam 6 milyon 647 bin 328 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 952 bin 699 lira 95 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 90 bin 988 lira 26 kuruş aktarılacak.

Kaynak: AA