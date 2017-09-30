Sayısal Loto’da kazanan numaralar belli oldu

30 Eylül 2017

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresinin internet sitesinden alınan bilgiye göre, Sayısal Loto'nun bin 90'uncu hafta çekilişinde kazandıran numaralar 6, 9, 12, 24, 27 ve 39 olarak belirlendi.



Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 723 bin 461 lira 11 kuruş ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer verilen açıklamaya göre, bin 90'ıncı hafta çekilişinde 5 bilen 272 kişi 2 bin 668 lira 15'er kuruş, 4 bilen 10 bin 332 kişi 53 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 159 bin 13 kişi 9 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

6 bilen çıkmayınca 1 milyon 723 bin 461 lira 11 kuruş ikramiye devretti.

Kaynak: AA