Sayısal Loto'dan bir kişiye 1.7 milyon lira ikramiye

30 Haziran 2018

Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun 1129'uncu hafta çekilişi yapıldı.

İdare'den yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 714 bin 105 lira, 5 bilen 133 kişi 5 bin 429'ar lira, 4 bilen 7 bin 556 kişi 72 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 138 bin 242 kişi 11 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 4 milyon 510 bin 790 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 794 bin 246 lira 33 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 2 bin 397 lira 92 kuruş aktarılacak.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin, kuponunu Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yatırdığı belirtildi.

Bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 6, 7, 17, 18, 20 ve 46 olarak belirlendi.

Kaynak: AA