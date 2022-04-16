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Sayıştay Başkanlığında üye seçimi yapılacak

Boş bulunan üyelikler için Sayıştay Kanunu'nda belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından üye seçimi yapılacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için Sayıştay Kanunu'nda belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından üye seçimi yapılacak.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 5 üyenin 3'ü Sayıştay meslek mensupları, 1'i Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları, 1'i de diğer adaylar arasından seçilecek.

Seçime katılmak isteyenlerin, 30 gün içinde Sayıştay Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurması gerekiyor.

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