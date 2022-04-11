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Sayıştay Daire Başkanı İsmail Aktaş, son yolculuğuna uğurlandı

Dün akşam hayatını kaybeden Sayıştay Daire Başkanı İsmail Aktaş, Bolu’da son yolculuğuna uğurlandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Uzun süre kanser tedavisi gören Sayıştay Daire Başkanı İsmail Aktaş (57) dün akşam saatlerinde Ankara’da yaşadığı evinde hayatını kaybetti.

Aktaş’ın cenazesi defnedilmek üzere Bolu’ya getirildi. Aktaş’ın cenazesi, Paşaköy Mahallesinde bulunan Paşaköy Enişte Bey Cami'nde kılınan namazın ardından Paşaköy Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan, Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve Aktaş’ın yakınları katıldı.

 

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