Sayıştay'a 11 şoför alınacak: Resmi Gazete'de yayımlandı

Sayıştay Başkanlığı'nın hizmet birimlerinde görev yapmak üzere sürekli işçi kadrosunda 11 şoför istihdam edeceğine ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 28 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılabilecek. Başvuru sürecinin ardından, 11 Ağustos'ta noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek.

Adaylar kura yoluyla belirlenecek

İŞKUR tarafından gönderilecek başvuru listesinde yer alan adaylar arasından, açık kadro sayısının dört katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday kura yoluyla belirlenecek. Kurada ismi çıkan adaylar sözlü sınava alınacak.

Sınavı başarıyla geçen adayların ataması yapılacak ve her bir işçi için iki aylık deneme süresi uygulanacak.