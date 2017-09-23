Sayıştaylar 'F-35' için Türkiye'de toplandı

23 Eylül 2017

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "JSF Sayıştaylar Konferansı" Türk Sayıştayının ev sahipliğinde 18-20 Eylül 2017 tarihlerinde Ankara'da düzenlendi.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın açılış konuşmasını yaptığı konferansa Türkiye ABD, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İtalya ve Norveç Sayıştayından yetkililer ile Türkiye Savunma Sanayii Müsteşarlığından ve JSF Program Ofisinden temsilciler katıldı.

Konferans süresince, katılımcılar ilgili programa ilişkin gerçekleştirilen ortak denetimler ve gelecekteki muhtemel denetim çalışmalar üzerinde bilgi alışverişinde bulundu.

Türkiye Havacılık Sanayi (TAI) tesislerini ziyaret eden ülke temsilcilerine Müşterek Taarruz Uçağı F-35 hakkında Türkiye'nin yaptığı faaliyetler tanıtıldı.

"Maliyetler düşürülmeye çalışılıyor"

Sayıştay Başkanı Baş, F35 savaş uçağı projesinin önemine değinerek, ABD'nin, Ar-Ge aşamasından itibaren katkı veren ve satın almak isteyen ülkelere proje ortaklığı verdiğini hatırlattı.

NATO üyesi söz konusu ülkelerin uçağın üretimine de katkı sağladığını anlatan Baş, Türkiye'den de savunma sanayisi firmalarının üretimde görev aldığını anımsattı.

Baş, uzun soluklu olan projenin uluslararası finansman boyutunun da çok önemli olduğuna dikkati çekerek, bu kapsamda proje ortakları ülkelerin sayıştaylarının ortak denetim çalışmalarının 2005'te Hollanda'da yapılan bir toplantı ile başladığını ifade etti.

Bu toplantılarının 13'üncüsünün de bu yıl Türkiye'de yapıldığını belirten Baş, toplantıda JSF Program Ofisi ve ABD sayıştayından yetkililerin teknik sunum yaparak projenin son durumunu ve yapılan harcamaları anlattığını kaydetti.

Söz konusu etkinlikte denetime ilişkin metodolojinin geliştirilmesi konusunun da ele alındığını bildiren Baş, şunları kaydetti:

"Bu yıl 7 ülkenin katılımıyla oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu uçakların maliyetinin düşürülmesi gerektiğini ifade etmişti. Maliyet düşüşü ile ilgili birtakım çalışmalar yapıldığını gördük ama ne kadarlık indirim sağlanacağı daha sonra netleşecek. Önümüzde büyük bir savunma harcaması var. Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz konferans gerek projenin gerekse savunma harcamalarının denetimi konusunda ortak bir metodoloji oluşturulmasına katkı sağladı."

Kaynak: AA