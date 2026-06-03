Schengen randevularını bot yazılımlarla kapatan şirketlere inceleme

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Schengen vizesi başvurularında bot yazılımlar aracılığıyla randevuları kapatarak haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen aracı firmalar Meclis gündemine taşındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Reklam Kurulu tarafından yedi farklı şirket hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Ticaret Bakanı Ömer Bolat son 5 yılda vize başvurularıyla ilgili şikayetlerin arttığını açıklarken şikayet başvurularının sadece randevu bulamamakla sınırlı kalmadığı, sürecin kayıt dışı bir mali boyutunun da bulunduğu ifade edildi.

Yeni düzenleme geliyor

Bakan Bolat, aracı kurumların ödeme yöntemlerine ve usulsüz mali işlemlerine dair iddiaların da Dışişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına iletildiğini belirtirken bu firmaların ücret politikaları, para iadesi koşulları ve bilgilendirme yükümlülüklerine ilişkin özel bir düzenleme bulunmadığını da ifade etti. Mevcut yasal çerçevenin yetersiz kalması nedeniyle Ticaret Bakanlığı, ilgili kurumların görüşlerini de alarak sektöre yönelik ek düzenlemeleri değerlendirmeye aldı.

Öte yandan Schengen vizesi randevuları karaborsa sorununu da büyütürken, randevuların aracılar tarafından 300 ila 500 euro arasında satıldığı, acil durumlarda ise fiyatların 1000 euroya kadar yükseldiği ifade edildi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da İtalya'ya vize başvurusu yapabilen Türk vatandaşlarının sayısının yüzde 32,3 oranında gerilediğini, Fransa'ya başvuru sayısının ise yüzde 6'ya yakın oranda azaldığını belirtti.