SDDK'dan deprem mağdurları için trafik sigortası açıklaması
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Depremden etkilenen bölgelerde trafik sigortası gecikmelerinde ilave prim uygulanmamasına ilişkin sektör duyurusu yaptı.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan (SEDDK) açıklamada şöyle denildi:
“06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde;
14.07.2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7’inci maddesi uyarınca karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk (zorunlu trafik) sigortası poliçelerinin zamanında yenilenmemesi sebebiyle yapılan ilave prim (sürprim) uygulamasının 01.03.2023 tarihine kadar kaldırılmasına karar verilmiştir.