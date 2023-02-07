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SDDK'dan deprem mağdurları için trafik sigortası açıklaması

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Depremden etkilenen bölgelerde trafik sigortası gecikmelerinde ilave prim uygulanmamasına ilişkin sektör duyurusu yaptı.

Dünya Gazetesi
Haber Merkezi
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan (SEDDK) açıklamada şöyle denildi:

“06.02.2023 tarihinde meydana gelen dep­remden etkilenen Adana, Adıyaman, Bingöl, Di­yarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahraman­maraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ille­rinde;

14.07.2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmi Ga­zete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araç­lar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Ta­rife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeli­ğin 7’inci maddesi uyarınca karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk (zorunlu tra­fik) sigortası poliçelerinin zamanında yenilen­memesi sebebiyle yapılan ilave prim (sürprim) uygulamasının 01.03.2023 tarihine kadar kaldı­rılmasına karar verilmiştir.