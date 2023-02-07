SDDK'dan deprem mağdurları için trafik sigortası açıklaması

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan (SEDDK) açıklamada şöyle denildi:

“06.02.2023 tarihinde meydana gelen dep­remden etkilenen Adana, Adıyaman, Bingöl, Di­yarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahraman­maraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ille­rinde;

14.07.2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmi Ga­zete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araç­lar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Ta­rife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeli­ğin 7’inci maddesi uyarınca karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk (zorunlu tra­fik) sigortası poliçelerinin zamanında yenilen­memesi sebebiyle yapılan ilave prim (sürprim) uygulamasının 01.03.2023 tarihine kadar kaldı­rılmasına karar verilmiştir.