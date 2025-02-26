Seçil Erzan davasında Fatih Terim'e zorla getirilme kararı
Futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimleri yüksek kârlı fon vaadiyle kandırmakla suçlanan bankacı Seçil Erzan'ın davasında bugün önemli gelişme yalandı. Mahkeme, Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı verdi.
Futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimleri yüksek kârlı fon vaadiyle kandırmakla suçlanan bankacı Seçil Erzan'ın yargılanması sürüyor.
Dava kapsamında Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen günlerde talimat duruşması görüldü. Talimat duruşmasında tutuklu sanık Erzan'ın avukatı ve tutuksuz sanık Hakan Ateş'in avukatları hazır bulundu.
Fatih Terim için zorla getirme kararı
Duruşmada şikayetçi Fatih Terim'in avukatının, Terim hakkında mazeret dilekçesi sunduğu, ayrıca Terim'in yurt dışında olduğuna ilişin tutanak sunulduğu da belirtildi.
Duruşmada Erzan'ın avukatı, Fatih Terim'in mazereti konusunda esas mahkeme tarafından yurt içi giriş ve çıkış kayıtlarının araştırılmasını talep etti.
Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmederek duruşmayı 15 Nisan'a erteledi.